09 февраля 2026 в 18:08

Су-34 разбомбил пункт управления БПЛА ВСУ и попал на видео

Истребитель Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА и личный состав ВСУ в зоне СВО

Су-34 Су-34 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 по одной из ключевых позиций противника в зоне военной операции на Украине, сообщил телеканал «Звезда», опубликовав соответствующие кадры в своем Telegram-канале. Согласно отчету, в зоне ответственности группировки войск «Юг» были уничтожены пункт управления беспилотниками и личный состав ВСУ.

Удар был нанесен высокоточными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После подтверждения поражения целей экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия за сутки ликвидировала три пусковые установки РСЗО HIMARS украинских войск. Также артиллерия уничтожила три установки зенитно-ракетного комплекса С-300. ПВО перехватила четыре управляемые авиабомбы и пять ракет HIMARS. Кроме того, были сбиты 202 беспилотника, которые пытались атаковать позиции российской армии.

До этого сообщалось о ликвидации двух эшелонов ВСУ и военной техникой в районе узловой станции Конотоп. Эти подразделения предназначались для усиления оборонительных рубежей на Сумском направлении.

