На Западе забили тревогу из-за российских авиабомб MWM: удары российских авиабомб приводят к уничтожению до 90% личного состава ВСУ

Украинские военные на передовой в беседах с западными СМИ описывают массированные атаки российских истребителей Су-34 планирующими бомбами как «врата ада», сообщает The Military Watch Magazine. По их словам, взрывное оружие весом до 500 кг уничтожает подземные бункеры, а потери личного состава достигают 80–90%.

Эти удары стали основной причиной огромных потерь в украинской армии, которые в некоторых случаях достигали 80–90%, а ожидаемая продолжительность жизни личного состава на участках фронта с высокой интенсивностью боевых действий порой была всего четыре часа, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России атаковал скопление личного состава и техники ВСУ. Удар произошел в зоне ответственности Южной группировки войск.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что дальность применения авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) может достигать почти 300 километров. По его словам, в ближайшее время ожидается расширение номенклатуры вооружений, в том числе за счет универсальных планирующих модулей.