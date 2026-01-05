Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 21:54

На Западе забили тревогу из-за российских авиабомб

MWM: удары российских авиабомб приводят к уничтожению до 90% личного состава ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Украинские военные на передовой в беседах с западными СМИ описывают массированные атаки российских истребителей Су-34 планирующими бомбами как «врата ада», сообщает The Military Watch Magazine. По их словам, взрывное оружие весом до 500 кг уничтожает подземные бункеры, а потери личного состава достигают 80–90%.

Эти удары стали основной причиной огромных потерь в украинской армии, которые в некоторых случаях достигали 80–90%, а ожидаемая продолжительность жизни личного состава на участках фронта с высокой интенсивностью боевых действий порой была всего четыре часа, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России атаковал скопление личного состава и техники ВСУ. Удар произошел в зоне ответственности Южной группировки войск.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что дальность применения авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) может достигать почти 300 километров. По его словам, в ближайшее время ожидается расширение номенклатуры вооружений, в том числе за счет универсальных планирующих модулей.

Украина
ВС РФ
Су-34
авиабомбы
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очередной погибший обнаружен во флоридском Диснейленде
«Идентифицированы»: раскрыты подробности о трагедии в Швейцарии
На Западе забили тревогу из-за российских авиабомб
Два крупных аэропорта Московского региона закрыли небо
Суд Нью-Йорка прислушался к просьбе Мадуро на заседании
Стало известно, кто заменит Долину на московском концерте в марте
«Не может нас поучать»: Бабиш поставил на место украинского посла-критикана
Мадуро обозначил свой статус на суде в Нью-Йорке
Путин позвонил мальчику, чью просьбу исполнил на «Елке желаний»
В Киеве найдено тело дочери известного по делу Гонгадзе генерала МВД
Российские силы ПВО «расправились» с десятками БПЛА за четыре часа
Стали известны жесткие подробности задержания супруги Мадуро
«Хаос и беззаконие»: Небензя предрек возвращение в эпоху бесправия
В США завершилось первое заседание по делу Мадуро
«Салават Юлаев» забрал хоккеиста из списка отказов
Зеленский назвал одного из организаторов ударов по России
«На бомжа»: в России не оценили образ Тарасова на зимней прогулке
Мадуро высказался о своем президентстве на суде в Нью-Йорке
В Венесуэле объявили мобилизацию
Российские туристы не могут вернуться домой с острова в Индийском океане
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.