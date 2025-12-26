Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 16:23

Мантуров раскрыл, как в России создали «оружие победы»

Мантуров: дальность авиабомб с УМПК достигает 300 км

Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Дальность применения авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) может достигать почти 300 километров, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, в ближайшее время ожидается расширение номенклатуры вооружений, в том числе за счет универсальных планирующих модулей.

По сути, это авиационная бомба, которая была оперативно доработана под летающий модуль с дальностью, в зависимости от массы, от 90 километров <…> до почти 300 километров. Многие говорят, что это оружие победы, — сказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что российские авиабомбы с УМПК получили повышенную дальность действия. Системы способны поражать цели на расстоянии до 200 километров. Комплект наведения УМПК преобразует обычные авиабомбы в высокоточное оружие. Эта разработка особенно эффективна для ударов по логистическим целям и передовым позициям, добавили в издании.

До этого сообщалось, что советские авиабомбы ФАБ-1500 благодаря модернизации стали мощнейшим оружием ВС РФ, которое обладает преимуществами перед ракетами «Искандер». В ходе СВО фугасным авиабомбам добавили унифицированные модули планирования и коррекции. Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов уверен, что это резко повысило их эффективность и дало преимущества перед ракетным комплексом «Искандер».

