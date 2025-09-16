ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова

На вооружении российских войск стоит дешевое и смертоносное оружие, способное нанести ВСУ колоссальный ущерб, пишет издание The National Interest. Так СМИ назвало фугасные авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Сегодня эта советская разработка доставляет немало проблем украинской армии. Чем уникальны российские планирующие бомбы и как они помогают ВС РФ в ходе СВО — в материале NEWS.ru.

Почему в США заинтересовались ФАБ-500

По словам американских аналитиков, одно из главных преимуществ ФАБ-500 заключается в их поражающем воздействии и в относительной дешевизне производства.

«Простота комплекта, который может быть адаптирован к обширным существующим российским запасам [бомб], позволила наладить массовое производство. Как сообщается, Россия производит тысячи УМПК ежемесячно», — утверждают обозреватели TNI.

Журналисты отметили, что в сравнении с крылатыми ракетами вроде Х-101 стоимость ФАБ-500 минимальная. По их данным, бомба с комплектом наведения стоит менее $20 тыс. В то же время высокая эффективность этих боеприпасов была доказана в ходе СВО, добавили аналитики.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил в беседе с NEWS.ru, что ФАБ-500 — это обычный боеприпас массой 500 кг, который дополнили модулем планирования и коррекции. Благодаря этому сброс бомбы можно осуществлять, не входя непосредственно в зону поражения объекта.

«Наведение происходит по спутниковой навигации, что обеспечивает высокоточное поражение цели. Раньше, чтобы сбросить 500-килограммовую бомбу, нужно было находиться точно над объектом или вблизи него. Плюс попадание не всегда было гарантировано, так как это свободно падающая бомба. Благодаря модулю планирования и коррекции сброс идет с большой высоты, за десятки километров от цели. Бомба корректирует свой полет и наводится на цель с учетом введенных координат по спутниковой навигации», — объяснил аналитик.

Авиабомбы ФАБ-500 на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС РФ, задействованные в специальной военной операции Фото: РИА Новости

Как появились ФАБ-500

ФАБ-500 — советская разработка, которая была принята на вооружение ВВС СССР в 1954 году и применялась с борта тяжелых бомбардировщиков. В 1962-м была выпущена ее версия ФАБ-500 М-62 для крепления на узлах подвески тактических истребителей и истребителей-бомбардировщиков.

В 2023 году конструкторы ГНПП «Базальт» начали оснащать эту бомбу блоком УМПК. Эта версия боеприпаса имеет дальность планирования с самолета-носителя до 60 км при условии сброса с большой высоты. Мощность бомбы позволяет пробивать бетонные сооружения на глубину до 3 м, оставлять после себя воронку в 8,5 м, а радиус поражения ударной волной после подрыва достигает 100–150 м.

Сегодня носители ФАБ-500 — самолеты тактической авиации ВКС России, такие как многофункциональный истребитель-бомбардировщик 4-го поколения Су-34, а также фронтовой бомбардировщик Су-24М, штурмовик Су-25СМ «Грач» и Су-35.

Способности российских бомб с УМПК отмечают не только в США: французское издание Le Monde называло их оружием, способным переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения в пользу России.

Как ФАБ-500 помогают ВС РФ на СВО

ФАБ-500 с УМПК стали настоящей головной болью для подразделений украинской армии, фронтовая ПВО которых далеко не всегда способна «достать» российские самолеты, фактически безнаказанно наносящие удары по позициям противника с большой высоты и дальности.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с NEWS.ru отметил, что в конечном итоге боевые характеристики этих бомб зависят от того, какой именно модуль используется и с какой высоты запускается боеприпас.

«После модернизации ФАБ-500 из гравитационной бомбы превратилась в планирующую. Поскольку ее мощность не избыточная, ее достаточно для поражения бронетехники, уничтожения опорных пунктов ВСУ, блиндажей и прочих мест, где укрывается личный состав. Поэтому данная бомба стала средством, которое прокладывает дорогу нашим штурмовикам при прорывах укреплений врага, а также применяется для уничтожения опорных пунктов, расположенных в частном секторе», — подчеркнул Кнутов.

