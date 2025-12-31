В Приморье открыли горнолыжный курорт за 10 млрд рублей В Приморье открылся новый горнолыжный курорт «Арсеньев» за 10 млрд рублей

Новый центр горнолыжного туризма «Арсеньев» заработал в Приморье, сообщает ОТР. На возведение инфраструктуры курорта было потрачено более 10 млрд рублей. Вместимость «Арсеньева» позволяет принимать более двух тысяч человек.

Со следующего года мы обязательно введем развитие горнолыжного спорта в начальных школах. Здесь будут заниматься сотни детей, мы обеспечим их непосредственно приобретением горнолыжного оборудования, — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Сейчас для гостей работают две канатные дороги и несколько трасс общей протяженностью около 3,5 км для опытных лыжников и примерно 1,5 км для новичков. Пока отдыхающим необходимо иметь собственное снаряжение, однако в ближайшие выходные на курорте откроется пункт проката.

