31 декабря 2025 в 17:49

В Приморье открыли горнолыжный курорт за 10 млрд рублей

В Приморье открылся новый горнолыжный курорт «Арсеньев» за 10 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новый центр горнолыжного туризма «Арсеньев» заработал в Приморье, сообщает ОТР. На возведение инфраструктуры курорта было потрачено более 10 млрд рублей. Вместимость «Арсеньева» позволяет принимать более двух тысяч человек.

Со следующего года мы обязательно введем развитие горнолыжного спорта в начальных школах. Здесь будут заниматься сотни детей, мы обеспечим их непосредственно приобретением горнолыжного оборудования, — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Сейчас для гостей работают две канатные дороги и несколько трасс общей протяженностью около 3,5 км для опытных лыжников и примерно 1,5 км для новичков. Пока отдыхающим необходимо иметь собственное снаряжение, однако в ближайшие выходные на курорте откроется пункт проката.

Ранее посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник рассказал, что между республикой и Россией будут курсировать ночные безостановочные поезда «Ласточка». Дипломат отметил, что пассажиропоток между странами постоянно растет и заполняемость поездов достигает 80%. По словам Рогожника, появление поездов решит проблему с дефицитом билетов.

Приморье
курорты
лыжники
спорт
