Ребенка с отцом накрыло снежной лавиной на горнолыжном курорте

Мужчину и его 10-летнюю дочь накрыло снежной лавиной на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи, сообщает Telegram-канал SHOT. Ребенка, который провел под снегом 15 минут, удалось найти и спасти благодаря другим туристам, откликнувшимся на крики о помощи.

По информации издания, инцидент произошел на трассе «Реликтовый лес» при спуске с высоты 1460 метров. Отец девочки, Александр, смог самостоятельно выбраться, но не нашел дочь. На его крики сбежались лыжники, которые организовали поиски. После извлечения ребенка поздравили со «вторым днем рождения». В сообщении говорится, что есть подозрение на сотрясение мозга у девочки, но КТ не выявила повреждений органов и конечностей.

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик погиб на горнолыжном курорте в Японии, после того как его зажало в механизме движущейся дорожки-подъемника. Трагедия произошла на острове Хоккайдо во время семейного отдыха. Предохранительная система устройства, которое должно было остановиться автоматически, не сработала. Ребенка удалось освободить лишь через 40 минут.