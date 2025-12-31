Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 17:57

Ребенка с отцом накрыло снежной лавиной на горнолыжном курорте

SHOT: 10-летнюю девочку с отцом накрыло снежной лавиной на Красной Поляне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мужчину и его 10-летнюю дочь накрыло снежной лавиной на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи, сообщает Telegram-канал SHOT. Ребенка, который провел под снегом 15 минут, удалось найти и спасти благодаря другим туристам, откликнувшимся на крики о помощи.

По информации издания, инцидент произошел на трассе «Реликтовый лес» при спуске с высоты 1460 метров. Отец девочки, Александр, смог самостоятельно выбраться, но не нашел дочь. На его крики сбежались лыжники, которые организовали поиски. После извлечения ребенка поздравили со «вторым днем рождения». В сообщении говорится, что есть подозрение на сотрясение мозга у девочки, но КТ не выявила повреждений органов и конечностей.

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик погиб на горнолыжном курорте в Японии, после того как его зажало в механизме движущейся дорожки-подъемника. Трагедия произошла на острове Хоккайдо во время семейного отдыха. Предохранительная система устройства, которое должно было остановиться автоматически, не сработала. Ребенка удалось освободить лишь через 40 минут.

курорты
Сочи
лавины
снег
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда реалити-шоу убил сокамерника перед выходом на свободу
Уоррен Баффетт ушел на покой с поста гендиректора Berkshire Hathaway
Раскрыто, что на самом деле держит Европу в состоянии предвоенной истерии
Ассортимент «Почты России» пополнит один вид товара
Юрист раскрыл, как изменится переоформление водительских прав
MTV прекращает существование 31 декабря
Самая старая кошка в мире отметила юбилей
Суд с Пугачевой, девять детей, уговоры Зеленского: как живет Кушанашвили
На самой мощной АЭС в Бельгии произошла утечка соляной кислоты
Названы страны, прикрывшие Россию от санкций Европы против импорта урана
«Хочу половину»: Трамп мечтал об украинских ископаемых до выборов
Салат «Зимний аперитив»: выглядит дороже, чем он есть
Звезда «6 кадров» Медведева объяснила, почему уехала из России
Готовим «шубку наоборот»: салат в прозрачных стаканчиках за 10–15 минут
В Европе заподозрили еще одно «звено» в участии в атаке резиденции Путина
Дмитриев опубликовал поздравление с видами Москвы
Появились детали ЧП с россиянкой в Перу
Актриса Медведева назвала условие для съемок в продолжении «6 кадров»
Названо число телефонных переговоров Путина с лидерами в этом году
Сорин рассказал о конфликте с украинским тренером на «Тур де Ски»
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.