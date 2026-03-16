В Иране оценили масштаб разрушений от ударов США и Израиля

Более 61 тыс. гражданских объектов получили повреждения в результате ударов США и Израиля по территории Ирана, заявила официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани. Из них свыше 18 тыс. объектов приходятся на Тегеран, сообщает ТАСС.

61 182 гражданских объекта в стране получили повреждения. 18 180 жилым и коммерческим зданиям в Тегеране нанесен ущерб, — сказала Мохаджерани.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.