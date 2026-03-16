16 марта 2026 в 15:46

На обычном пляже обнаружили опасных голубых драконов

Ядовитых голубых драконов вынесло на берег в Техасе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ядовитых голубых драконов выбросило на берег в американском штате Техас, сообщило издание People. Представители Исследовательского института Харта предупредили посетителей пляжей об опасности этих необычных моллюсков и призвали не приближаться к ним. При контакте они способны вызвать сильный ожог кожи.

Исследователи пояснили, что эти морские существа внешне напоминают миниатюрных драконов и вырастают всего примерно до трех сантиметров в длину. По их словам, заметить моллюсков на песке бывает непросто, поэтому местных жителей призвали проявлять особую осторожность во время прогулок по побережью.

Голубой дракон, которого также называют голубым ангелом, имеет научное название Glaucus atlanticus, он относится к виду морских слизней и обитает в водах умеренных и тропических широт. Передвигаться в толще воды этому существу помогает пузырек газа, расположенный в желудке, благодаря которому моллюск способен словно парить.

Ранее дельфина без левого глаза обнаружили в Краснодарском крае. Несколько дней животное не могло выбраться из лагуны, расположенной в районе Большого Утриша. У дельфина выявили повреждение в районе грудного плавника, нераскрывшийся абсцесс на боку и признаки сильного истощения.

Техас
США
драконы
животные
