«Консульства не справляются»: соотечественники массово потянулись в Россию

Число обращений с просьбой помочь вернуться в родину от российских соотечественников за рубежом значительно выросло, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире радио Sputnik. По ее словам, консульские службы сталкиваются с большой нагрузкой из-за увеличения количества заявок.

Сегодня запрос на возвращение в Россию настолько вырос, что нередко консульские службы просто не справляются с этим огромным объемом работы. Это Прибалтика, конечно, Молдова, из Грузии большая очередь, Канада, США, — отметила омбудсмен.

Москалькова подчеркнула, что в России законодательно закреплено понятие «репатриация», позволяющее возвращать граждан, желающих жить на исторической родине. Этот механизм дает правовую основу для поддержки соотечественников, добавила она.

Ранее омбудсмен заявила, что планирует предпринять активные усилия по возвращению семи жителей Курской области, которые все еще находятся на территории Украины. Она добавила, что к настоящему моменту на родину уже удалось доставить 158 жителей приграничного региона.