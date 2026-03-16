«Эпическая ярость» поставила под вопрос визит Трампа в КНР Белый дом: визит Трампа в КНР может быть перенесен из-за операции США в Иране

Визит президента США Дональда Трампа в КНР, запланированный на конец марта — начало апреля, может быть отложен, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News. По ее словам, причиной является обострение ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Ливитт, договоренность о встрече американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином остается в силе, однако сроки визита могут быть сдвинуты. В настоящее время идут переговоры на высшем уровне, и в случае переноса новые даты будут объявлены оперативно.

Это действительно лишь вопрос времени. Главная обязанность президента сейчас как главнокомандующего — обеспечить дальнейший успех операции «Эпическая ярость», чем он и занимается 24/7 здесь, в Белом доме, и дома, — отметила она.

Ранее стало известно, что ключевые мировые державы отказались направлять свои военно-морские контингенты для патрулирования и охраны судов в Ормузском проливе в ответ на инициативу Вашингтона. Франция, Австралия, Китай и Япония уже заявили о нежелании участвовать в предлагаемой США коалиции. Великобритания также не проявила интереса к инициативе.