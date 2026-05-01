День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 18:08

Женщину арестовали на 13 суток за нацистскую символику на сайте интим-услуг

Суд в Москве арестовал женщину за публикацию в Сети нацисткой символики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Таганский районный суд Москвы арестовал женщину, которая разместила нацистскую символику в своей анкете для знакомств в интернете, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы. Россиянку признали виновной по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.

Признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ <...>, ей назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток, — говорится в материалах дела.

Правоохранители обнаружили анкету на сайте по оказанию платных интим-услуг в начале апреля 2025 года. Фото и видеоматериалы были отправлены на экспертизу. По результатам исследования установлено, что изображения были размещены в открытом доступе с целью тиражирования и распространения, в том числе и среди граждан РФ.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что за размещение портретов нацистов в рамках акции «Бессмертный полк» предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, виновник может быть оштрафован на сумму до 5 млн рублей или приговорен к лишению свободы на срок до пяти лет.

Москва
Россия
суды
аресты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.