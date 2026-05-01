Московский ЖК «Алые паруса» потряс жуткий инцидент Человек скончался после падения с высоты в ЖК «Алые паруса» в Москве

На северо-западе столицы в жилом комплексе «Алые паруса» скончался мужчина после падения с большой высоты, сообщил информированный источник телеканала РЕН ТВ. Инцидент произошел на Авиационной улице.

В настоящее время на территории ЖК работают сотрудники полиции. Правоохранители занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

Ранее в Сочи на улице Учительской ребенок упал с седьмого этажа строящегося здания, но остался жив. Спасатели оперативно прибыли на место случившегося, оценили состояние пострадавшего, извлекли его из труднодоступного участка объекта и аккуратно передали бригаде медиков. Ребенок был доставлен в городскую больницу.

Также на Петрозаводской улице в Санкт-Петербурге дворник спас мальчика, который выпал из окна седьмого этажа. Ребенок остался жив, а мужчина получил переломы кисти и ребер. Как позже выяснилось, мальчик играл рядом с распахнутым окном.