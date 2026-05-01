Россиянам подготовили сюрприз ко Дню Победы

Музей Победы проведет в мае серию из 10 бесплатных онлайн-кинопоказов, приуроченных к Празднику Весны и Труда и Дню Победы, сообщили в в пресс-службе музея. Отмечается, что программа охватит государственные праздники, памятные даты и дни рождения выдающихся исторических деятелей.

В подборку вошли как художественные, так и документальные фильмы. Зрителям покажут картину «Большая семья» о трех поколениях рабочих-судостроителей, удостоенную награды Каннского кинофестиваля за актерский состав, а также биографическую ленту «Александр Попов», рассказывающую о создателе радиосвязи.

Кроме того, в программу включен проект «Моя война», основанный на воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны. Будут представлены воспоминания Юрия Будиева, который в звании юнги участвовал в Северных конвоях, участницы освобождения Украины — Марии Садовой-Шевелевой и Евгения Шалашникова, прошедшего путь от боев подо Ржевом до штурма Берлина.

