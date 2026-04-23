Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 15:12

«Остров Мечты» представит специальную программу к 9 Мая

Фото: Пресс-служба острова мечты
Подписывайтесь на нас в MAX

К празднованию Дня Победы культурно-развлекательный комплекс «Остров Мечты» разработал уникальную программу. В этом году она основана на идее единства народов, которое стало ключом к Великой Победе.

Для нас важно, чтобы День Победы был не просто страницей в истории, а оставался большим праздником, объединяющим поколения. Ежегодно мы создаем пространство, где рассказываем о великом подвиге советского народа через различные мероприятия, понятные и детям, и взрослым, — от концертов и реконструкций событий до выставки военной техники и мастер-классов. Мы подготовили масштабную программу и в этот раз, — рассказала заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям «Острова Мечты» Екатерина Лошкарева.

На главной сцене состоится ключевое мероприятие — концерт под названием «Общий подвиг — общая Победа». В его программе будут представлены песни времен Великой Отечественной войны, национальные танцы и музыкальные произведения, которые символизируют культурное разнообразие народов, внесших свой вклад в достижение Победы.

На малой сцене состоится программа «Голоса памяти» с камерными чтениями произведений авторов, воевавших на фронте, также будут представлены литературно-музыкальные композиции и выступления чтецов. Гостей ждут тематические зоны, каждая из которых представит различные аспекты жизни в военные годы: «Единство, преодолевшее войну», «Тыл. Ковка Победы» и другие. Также будут организованы мастер-классы и интерактивные мероприятия.

Ранее в кластере «Остров Мечты» летом появятся два новых аттракциона — «Шахта сокровищ» и «Черное золото». Они будут установлены в открытой части парка развлечений в тематической зоне «Долина исследователей».

Общество
Остров Мечты
9 Мая
концерты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.