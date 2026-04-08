08 апреля 2026 в 17:28

В «Острове Мечты» летом появятся два новых аттракциона

Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»
В кластере «Остров Мечты» летом появятся два новых аттракциона — «Шахта сокровищ» и «Черное золото». Они будут установлены в открытой части парка развлечений в тематической зоне «Долина исследователей».

«Шахта сокровищ» представляет собой катательную горку, созданную для комфортного знакомства с аттракционами такого типа. Она рассчитана на 24 посадочных места и предлагает мягкие спуски, умеренные ускорения и аккуратные повороты. Аттракцион «Черное золото» является динамичной установкой с поступательно-вращательными движениями, где платформа с посадочными модулями.

Мы стремились создать аттракцион, который станет идеальным опытом знакомства с катальными горками, понятным, комфортным и при этом по-настоящему захватывающим. «Шахта сокровищ» — это баланс эмоций и безопасности, где удовольствие от поездки доступно каждому гостю, — рассказал генеральный директор АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент» Михаил Кондратьев.

Ранее «Остров Мечты» запустил тематический онлайн-опрос специально ко Дню космонавтики — в качестве призов будут 500 бонусных баллов. Принять участие в интерактиве смогут зарегистрированные пользователи официального сайта кластера.

