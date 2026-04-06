«Остров Мечты» запустил опрос ко Дню космонавтики с онлайн-призами

«Остров Мечты» запустил тематический онлайн-опрос специально ко Дню космонавтики — в качестве призов будут 500 бонусных баллов. Принять участие в интерактиве смогут зарегистрированные пользователи официального сайта кластера. Опрос будет доступен до 7 апреля, а уже 9 апреля опубликуют результаты. В ходе него пользователям предложат выбрать космический сценарий для аттракциона.

Современные аттракционы — это не просто механика, а сложные инженерные системы, которые позволяют воссоздавать ощущения, близкие к космическим. По уровню требований к надежности и безопасности их можно сравнивать с аэрокосмической техникой, — отметил технический директор «Острова Мечты» Глеб Пауль.

Все желающие участники опроса выберут самые интересные для них ощущения: невесомость, резкий старт, полет среди звезд или свободное падение. После прохождения интерактива они получат бонусы и свой персональный «космический профиль» — подсказку, какие впечатления подойдут именно им.

Ранее в «Острове Мечты» в летний сезон откроются аттракционы под открытым небом. «Миссия „Космос“» и «Звездная орбита» будут сочетать в себе вращение и движение по высоте, создавая динамичный сценарий с ускорениями, поворотами и эффектами невесомости.