06 апреля 2026 в 11:56

В «Острове Мечты» отметят День космонавтики

Фото: Пресс-служба Острова Мечты
В «Острове Мечты» 12 апреля состоятся мероприятия в честь Дня космонавтики. Для посетителей будет работать открытая программа Международного ТехноНаучного образовательного форума (ТНФ) при участии стран БРИКС.

В интерактивной части программы будут проводиться квизы и викторины, посвященные космонавтике. Посетители смогут оценить свои знания, узнать о подготовке Юрия Гагарина к полету, изучить конструкцию ракет и узнать о планах будущих космических миссий. Также весь день будет функционировать анимационная зона с интерактивными площадками и творческими заданиями.

День космонавтики — это возможность говорить о науке через понятные и вовлекающие форматы. Мы объединили образовательную и развлекательную программы, чтобы гости могли не только провести время с интересом, но и получить новые знания, пообщаться с экспертами и почувствовать себя частью космического мира, — рассказала заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям «Острова Мечты» Екатерина Лошкарева.

Важное место в программе займут мастер-классы, которые объединят творческий подход и образовательный элемент. Участники смогут создать композиции на космическую тематику, изучить строение Солнечной системы, изготовить брелок в форме звезды и собрать модель своего любимого созвездия.

Ранее в «Острове Мечты» в летний сезон откроются аттракционы под открытым небом. «Миссия „Космос“» и «Звездная орбита» будут сочетать в себе вращение и движение по высоте, создавая динамичный сценарий с ускорениями, поворотами и эффектами невесомости.

Общество
Остров Мечты
День космонавтики
выставки
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
