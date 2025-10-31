Открытый кинофестиваль «Зимний» пройдет в Москве

В Москве с 1 по 7 декабря проведут IV Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний». В 2025 году на мероприятии представят новую секцию «Выбор программного директора». В рамках нее пройдет круглый стол, который объединит руководителей фестивалей, режиссеров и продюсеров.

Это особый формат закрытия российского фестивального киносезона. Мы пригласили программных директоров четырех крупных российских фестивалей — «Окно в Европу», «Дух огня», «Новое движение» и «Короче». Каждый из них представит фильм из программы своего фестиваля, выбранный им как его личное открытие или недооцененную работу, — рассказала программный директор «Зимнего» Наталья Мокрицкая.

Показы специально отобранных фильмов пройдут с 1 по 7 декабря в кинотеатре «Художественный». В рамках внеконкурсной программы также представят цикл кинокартин к 80-летию режиссера Никиты Михалкова. Их можно будет посмотреть с 1 по 3 декабря в кинотеатре «Иллюзион». Помимо этого, в ходе фестиваля покажут фильм «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого в честь 80-летия Великой Победы.

В Екатеринбурге с 26 по 28 сентября прошла деловая программа IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Основным предметом обсуждения в этом году стало использование ИИ в кинематографе и их влияние на киноиндустрию.