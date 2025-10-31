Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 10:04

Открытый кинофестиваль «Зимний» пройдет в Москве

Фото: Пресс-служба фестиваля ‭«Зимний»

В Москве с 1 по 7 декабря проведут IV Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний». В 2025 году на мероприятии представят новую секцию «Выбор программного директора». В рамках нее пройдет круглый стол, который объединит руководителей фестивалей, режиссеров и продюсеров.

Это особый формат закрытия российского фестивального киносезона. Мы пригласили программных директоров четырех крупных российских фестивалей — «Окно в Европу», «Дух огня», «Новое движение» и «Короче». Каждый из них представит фильм из программы своего фестиваля, выбранный им как его личное открытие или недооцененную работу, — рассказала программный директор «Зимнего» Наталья Мокрицкая.

Показы специально отобранных фильмов пройдут с 1 по 7 декабря в кинотеатре «Художественный». В рамках внеконкурсной программы также представят цикл кинокартин к 80-летию режиссера Никиты Михалкова. Их можно будет посмотреть с 1 по 3 декабря в кинотеатре «Иллюзион». Помимо этого, в ходе фестиваля покажут фильм «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого в честь 80-летия Великой Победы.

В Екатеринбурге с 26 по 28 сентября прошла деловая программа IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Основным предметом обсуждения в этом году стало использование ИИ в кинематографе и их влияние на киноиндустрию.

кинофестивали
Москва
кинопоказы
фильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоматолог назвал лучшие продукты для здоровья зубов
Гоблин не смог исправить бредовую статью о себе в «Википедии»
Шнуров предложил изменить подход к системе образования
Уборщица выиграла суд за внушительное наследство знаменитого бизнесмена
В Финляндии раскрыли способ Трампа привлечь внимание Путина
«Крайняя усталость»: Макрону предсказали падение рекордно низкого рейтинга
Политолог рассказал, когда США смогут возобновить ядерные испытания
Ужин в итальянском ресторане Петербурга едва не привел к выкидышу
На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским после потери поддержки
Более 15 пассажиров оказались в больнице после экстренной посадки самолета
Как пережить расставание с любимым человеком: возвращаем душевный покой
Большинство россиян не будут отмечать Хеллоуин
Шойгу поставил точку в вопросе силового давления на Россию
Подруга Усольцевой сделала шокирующее признание
ЕС оказался на вторых ролях из-за «потепления в отношениях» Китая и США
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, угрожающей школьникам
Американец похитил королеву красоты и расправился с ней
В Китае восхитились двумя «контратаками» Путина против Запада
Ангарский маньяк предстанет перед судом по делу о двойном убийстве
В России могут ввести ответственность за популяризацию зацепинга
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.