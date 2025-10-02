Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 13:57

Кинофестиваль «Одна шестая» представил победителей конкурса

Фото: Пресс-служба международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая»

В Екатеринбурге 30 сентября завершился IV Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая». В рамках торжества объявили победителей конкурса.

«Лучшим национальным игровым дебютом» стала отечественная кинолента «Подари мне цветы» (режиссер Василий Слепцов). В категории «Лучший национальный неигровой дебют» победили сразу два российских фильма — «Хрупкое» (режиссер Максим Аньшин) и «Тени за кадром» (режиссер Иван Батурин).

Приз за «Лучший зарубежный игровой дебют» вручили швейцарскому режиссеру Ясмин Гордон за фильм «Смельчаки». А датского кинематографиста Петра Виневича отметили за кинокартину «О герое» — он получил награду «Лучший зарубежный неигровой дебют».

Российская актриса Мария Прокопьева выиграла в категории «Лучший дебют на фестивале» за роль в отечественном фильме «Крыша» (режиссер Ирина Кано). «Гран-При игрового конкурса» удостоилась непальская кинолента «Шамбала» (режиссер Мин Бахадур Бхам), а «Гран-При» неигрового конкурса» досталось российскому фильму «У ветра нет хвоста» (режиссеры Иван Власов и Никита Сташкевич).

В прошлом году награду за «Лучший национальный игровой дебют» на фестивале «Одна шестая» забрала отечественная кинокартина «110» (режиссер Илья Михеев). А «Лучшим национальным неигровым дебютом» стал российский фильм «Мой друг — Сега» (режиссер Артем Гряник).

