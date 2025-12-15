Новый год-2026
Два трупа с ножевыми ранениями: кто убил Роба Райнера и его жену?

Роб Райнер и Мишель Райнер Роб Райнер и Мишель Райнер Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
В расправе над голливудским режиссером Робом Райнером и его супругой Мишель подозревают их сына Ника. В прошлом у 32-летнего мужчины были проблемы с запрещенными веществами. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Сын подозревается, но не задержан

Несколько источников сообщили изданию People, что Ник убил родителей в их доме в Лос-Анджелесе. При этом полиция пока не подтвердила информацию о его причастности к убийству. Ника Райдера сейчас допрашивают, но он не задержан.

Трупы 78-летнего Роба Райнера и его 68-летней жены Мишель нашла их 28-летняя дочь Роми в их особняке в Лос-Анджелесе. На телах убитых были множественные ножевые ранения. Преступник пытался замести следы, устроив пожар в доме.

Представитель семьи Райнер подтвердил, что Мишель и Роб скончались, назвав эту потерю трагической и попросив уважать частную жизнь родственников, которые переживают горе.

«С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели Мишель и Роба Райнер. Мы потрясены этой внезапной утратой и просим о соблюдении конфиденциальности в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении представителя.

Барак Обама и Элайджа Вуд соболезнуют

Многие знаменитости публично выражают соболезнование в связи со смертью Роба и Мишель Райнер, в том числе экс-президент США Барак Обама, бывший вице-президент США Камала Харрис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс, актриса Джейми Ли Кертис и ее муж, сценарист Кристофер Гест. Актер Элайджа Вуд заявил в микроблоге X, что он «в ужасе от известия о смерти Райнера и его жены».

Сын Джона Леннона и Йоко Оно Шон в посте в X назвал Райнера одним из величайших в своей профессии.

Барак Обама Барак Обама Фото: Mc1 Vanessa White/U.S Navy/Global Look Press

Наркозависимый отпрыск

Ранее Ник Райнер открыто рассказывал о своей борьбе с наркотической зависимостью. С этой проблемой он столкнулся еще в подростковом возрасте и в конечном итоге из-за этого ушел из дома. Однако в интервью в 2016 году он заявлял: «Сейчас я уже очень давно дома и как бы снова привык к жизни в Лос-Анджелесе и к общению с семьей».

Ник рассказывал, что хаотичный период наркотической зависимости, включавший ночи, а иногда и недели, проведенные на улице, позже лег в основу полуавтобиографического фильма «Быть ​​Чарли».

Роб Райнер был одним из самых известных голливудских режиссеров и соучредителем продюсерской компании Castle Rock Entertainment. Он снял такие фильмы, как «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней». Сыграл отца героя Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит» и других картинах.

На Мишель режиссер был женат с 1989 года, она был актрисой и фотографом. Кроме Ника и Роми у супругов также есть 34-летний сын Джек. До этого режиссер был женат на актрисе Пенни Маршалл, у них есть приемная дочь.

