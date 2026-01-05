Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 17:08

Жителям Татарстана увеличили выплаты за службу по контракту

В Татарстане выплаты контрактникам выросли до 2,9 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Контрактники из Татарстана с января 2026 года начнут получать выплаты в размере 2,9 млн рублей, сообщает мэрия Казани. Общая сумма формируется за счет региональной поддержки в размере 2,5 млн рублей и выплаты от Минобороны РФ, которая составляет 400 тыс. рублей.

В Республике Татарстан бойцам СВО, служащим по контракту, повысили сумму выплат до 2,9 млн рублей. Теперь на это могут претендовать также военные, поступившие в новые войска беспилотных систем. Новые правила вступили в силу с 1 января нынешнего года, — сказано в публикации.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что примерно 417 тыс. человек на данный момент заключили контракт на военную службу. По его словам, более 36 тыс. граждан отправились в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольцев.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что в России с 1 января 2026 года вступил в силу закон, направленный на продление специальной меры поддержки для военнослужащих и членов их семей. По его словам, данный закон предоставляет участникам СВО и мобилизованным гражданам право на временную приостановку обязательств по кредитным договорам и займам.

