В Минобороны предложили увеличить зарплаты контрактников и призывников В России могут повысить оклады военных и госслужащих на 4%

С 1 октября 2026 года в России планируется увеличение окладов военнослужащих и работников некоторых государственных структур на 4%, сообщает ТАСС. Минобороны России подготовило соответствующий проект постановления Правительства РФ.

Проект постановления предусматривает повышение окладов по должностям и воинским званиям для контрактников, а также окладов по воинским должностям для военнослужащих по призыву.

Предложение также распространяется на должностные оклады и оклады по специальным званиям сотрудников Росгвардии, МВД, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и руководящего состава фельдъегерской связи.

В Минобороны отметили, что инициатива направлена на приведение уровня оплаты труда в соответствие с требованиями к службе и поддержание социальной стабильности в военных и государственных структурах.

