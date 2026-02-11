Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 12:38

В Минобороны предложили увеличить зарплаты контрактников и призывников

В России могут повысить оклады военных и госслужащих на 4%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 октября 2026 года в России планируется увеличение окладов военнослужащих и работников некоторых государственных структур на 4%, сообщает ТАСС. Минобороны России подготовило соответствующий проект постановления Правительства РФ.

Проект постановления предусматривает повышение окладов по должностям и воинским званиям для контрактников, а также окладов по воинским должностям для военнослужащих по призыву.

Предложение также распространяется на должностные оклады и оклады по специальным званиям сотрудников Росгвардии, МВД, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и руководящего состава фельдъегерской связи.

В Минобороны отметили, что инициатива направлена на приведение уровня оплаты труда в соответствие с требованиями к службе и поддержание социальной стабильности в военных и государственных структурах.

Ранее сообщалось, что зарплаты наиболее востребованных IT-специалистов в Санкт-Петербурге превысили 500 тыс. рублей в месяц. Речь идет о высококвалифицированных разработчиках в сфере машинного обучения и больших данных.

Минобороны
зарплаты
военные
контрактники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог ответила, какие дети чаще оказываются жертвами мошенников
Появились кадры задержания стрелка из Анапы
Королевская семья Британии: новости, секретный выезд Миддлтон из страны
Жидкость в легких, кровь в глазах: Курт Кобейн был убит, а не покончил с собой?
Появилось видео с места ЧП в Анапе
Пожар в частном доме унес жизни двоих человек
Посольство России оценило возможность поставок топлива на Кубу
Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии
«Пусть ему там будет весело жить»: петербуржцы обрушились на убийцу ребенка
Неизвестный открыл огонь рядом с техникумом в Анапе, ранив двух человек
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила российский паспорт
Мама Гуменника оценила выступление сына на Олимпиаде
Директор заповедника рассказал, как зимует сибирская отшельница Лыкова
«Европа проснулась»: Лавров рассказал о сигналах из ЕС
Военный самолет России впервые прилетел в Венесуэлу после захвата Мадуро
IT-эксперт назвал ключевую особенность 5G
Лавров предостерег США от вмешательства в отдаленные регионы
Что будет с рублем? Курс сегодня, 11 февраля, что с долларом, евро и юанем
Смерть на похоронах, удары по двум АЭС, 300 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 11 февраля
Лавров обозначил позицию России в отношении Европы
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.