09 февраля 2026 в 12:39

Названа профессия с зарплатой 500 тыс. рублей в Петербурге

Зарплаты ценных IT-специалистов в Санкт-Петербурге превысили 500 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зарплаты наиболее востребованных IT-специалистов в Санкт-Петербурге превысили 500 тыс. рублей в месяц, сообщает «Деловой Петербург». Речь идет о высококвалифицированных разработчиках в сфере машинного обучения и больших данных.

В публикации говорится, что медианный доход ML-инженера в городе сейчас составляет 220 тыс. рублей, что на 10% выше прошлогоднего уровня. При этом верхняя планка в объявлениях о вакансиях достигает 345 тыс. рублей, а для узких экспертов — превышает 500 тыс. рублей.

Рост доходов сопровождается увеличением спроса: в 2025 году количество вакансий в сфере искусственного интеллекта в Северной столице выросло на 14%. Лидером по числу предложений стал специалист по обучению нейросетей.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что в 2026 году зарплаты сварщиков, швей и айтишников продолжат расти. По его словам, эти профессии были крайне востребованы в 2025-м. Однако, уточнил парламентарий, речь идет только о высококвалифицированных специалистах.

IT-специалисты
зарплаты
Санкт-Петербург
вакансии
