28 октября 2025 в 13:14

В Минцифры заявили о продлении допсубсидирования IT-ипотеки

Минцифры: допсубсидирование IT-ипотеки продлено до конца 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дополнительное субсидирование расходов банков по IT-ипотеке продлено до конца 2025 года, сообщила пресс-служба Минцифры РФ в своем Telegram-канале. Отмечается, что это решение позволит сократить допкомиссии, которые предъявляют финорганизации при оформлении договоров.

Минцифры по согласованию с правительством продлило до конца года период дополнительного субсидирования расходов банков по сопровождению IT-ипотеки, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что такая ипотека является востребованной мерой господдержки данной отрасли. К нынешнему моменту ею воспользовались около 90 тыс. человек.

Ранее стало известно, что Министерство финансов РФ изменит правила выдачи льготной ипотеки с 1 февраля 2026 года. Нововведения коснутся «Семейной ипотеки». Супругов обяжут оформлять льготный кредит совместно, выступая созаемщиками.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что муж и жена должны быть созаемщиками, потому что семейная ипотека дается именно супругам. Он отметил, что государство субсидирует льготную ипотеку и должно понимать, ради чего.

Россия
Минцифры
ипотеки
IT-специалисты
субсидии
