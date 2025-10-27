Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 18:10

«На то и семейная»: в ГД высказались об ограничении кредитов на супругов

Депутат Милонов поддержал ограничение количества семейных кредитов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Муж и жена должны быть созаемщиками, потому что семейная ипотека дается именно супругам, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что государство субсидирует льготную ипотеку и должно понимать, ради чего.

Семейная ипотека на то и семейная, что дается для семьи. Поэтому и муж, и жена должны быть созаемщиками. В этом есть логика. Государство субсидирует льготную семейную ипотеку, это прямые затраты, и оно должно понимать, ради чего. Соответственно, ради того, чтобы у семьи была квартира. Будьте любезны, пожалуйста, отнеситесь ответственно, чтобы не получилось так, что один свалил, а ипотека легла бременем на другого человека, — высказался Милонов.

С другой стороны, отметил парламентарий, возможность привлечения третьих лиц в качестве созаемщика расширяет финансовые возможности семьи и снижает ипотечную кредитную нагрузку. Депутат добавил, что родители могут помочь молодоженам купить квартиру.

Ранее стало известно, что Министерство финансов РФ изменит правила выдачи льготной ипотеки с 1 февраля 2026 года. Нововведения коснутся «Семейной ипотеки». Супругов обяжут оформлять льготный кредит совместно, выступая созаемщиками.

