Силуанов пообещал заняться многодетными семьями по поручению Путина

Министерство финансов обязательно найдет решение проблемы с пособиями для многодетных семей, заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину глава ведомства Антон Силуанов. Он напомнил, что соответствующее поручение выдал президент России Владимир Путин.

Как поручил президент, все сделаем, — заверил глава министерства.

Речь идет о поручении российского лидера, озвученном на встрече с членами правительства 24 декабря. Путин призвал найти гибкое решение, чтобы многодетные семьи не теряли право на получение единого пособия при повышении доходов.

Ранее гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров обратил внимание, что число многодетных семей в России выросло на 8,8% за 2025 год, однако темпы его роста пока не смогли компенсировать общий спад рождаемости в стране. По его словам, всестороннего решения демографических проблем пока не найдено, но ведется его интенсивный поиск.

До этого власти Новгородской области пообещали начать платить семьям более 1 млн рублей за первого ребенка с января. Сумма рассчитывалась с учетом регионального капитала и федерального маткапитала.