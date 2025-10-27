Названы ипотечные программы, которые ждут серьезные изменения Минфин ужесточает правила по ипотечным программам «Семейная» и «Дальневосточная»

Министерство финансов РФ изменит правила выдачи льготной ипотеки с 1 февраля 2026 года, сообщила пресс-служба ведомства. Нововведения коснутся программ «Семейная ипотека», «Дальневосточная» и «Арктическая ипотека».

Супругов обяжут оформлять льготный кредит совместно, выступая созаемщиками. Мера направлена на то, чтобы исключить случаи повторного получения льгот и сделать систему поддержки более справедливой. При этом семьи смогут привлекать третьих лиц, если их дохода недостаточно для оформления займа.

Также граждане, оформившие комбинированные кредиты — частично по льготной ставке, частично по рыночной, смогут снизить процент по рыночной части. Это станет возможным благодаря изменению механизма рефинансирования, который ранее приравнивался к выдаче нового кредита.

Кроме того, Минфин сохранит повышенный размер возмещения банкам по льготным программам до конца 2025 года. С 2026 года размер выплат кредиторам будет единым для всех направлений ипотеки, что позволит поддержать выдачу кредитов как на покупку жилья в новостройках, так и на строительство частных домов.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что семейная ипотека превращается в «столичную ипотеку». По ее словам, более половины этих льготных кредитов приходится на Москву и Санкт-Петербург.