28 декабря 2025 в 19:14

«От Зеленского устали»: политолог о будущей роли ЕС в поддержке Украины

Политолог Самонкин: в январе Евросоюз вряд ли примет новые решения по Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидеры Евросоюза вряд ли примут новые решения по поводу конфликта на Украине в начале 2026 года, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, европейские политики устали от коммуникации с украинским президентом Владимиром Зеленским.

От Зеленского все устали, как и от самой Украины. Мы будем наблюдать, как Евросоюз постарается потихонечку пожить в той парадигме, как будто украинского направления вообще не существовало. То есть первые недели нового, 2026 года будут ознаменованы непринятием абсолютно никаких политических решений в отношении Украины ― оружие, деньги и прочее. Буквально сегодня Канада выделила огромную сумму денег ($1,83 млрд. ― NEWS.ru), но под формулировкой не на оружие, а на дальнейшее восстановление. Коррупционный скандал прошел, но коррупционеры многие остались, ― объяснил Самонкин.

Он предположил, что потенциальные транши Украине от ЕС будут направлены на гуманитарные проекты. При этом он добавил, что в следующем году европейские политики, вероятно, уступят американскому президенту Дональду Трампу ведущую роль в вопросах урегулирования конфликта.

Сейчас мы видим небольшое затишье, и мне кажется, что 2026 год начнется именно с американского направления, потому что США будут участвовать более активно в вопросах урегулирования и контактах с Москвой, нежели Евросоюз. То есть в этом плане и [Эммануэль] Макрон (президент Франции. ― NEWS.ru), и [Фридрих] Мерц (канцлер Германии. ― NEWS.ru), и другие политики независимо от их позиции «за или против продолжения военного конфликта» будут уступать Трампу в вопросах усиления дипломатии и продвижения своих мирных инициатив, ― резюмировал Самонкин.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что между Макроном и Мерцем обострились противоречия из-за лидера России Владимира Путина. Поводом стало предложение Макрона возобновить диалог с руководителем РФ. Скрывать разногласия между двумя политиками становится все сложнее.

Софья Якимова
С. Якимова
