Военные Бахрейна подсчитали сбитые ракеты и дроны Ирана ПВО Бахрейна сбили 73 ракеты и 91 дрон из Ирана

Силы ПВО Бахрейна сбили 73 ракеты и 91 беспилотник, запущенные с иранской территории с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в командовании страны. Военное руководство назвало этот удар беспорядочным и заявило о его срыве, передает Бахрейнское информационное агентство (BNA).

Системы ПВО уничтожили 73 ракеты и 91 беспилотник, запущенные в ходе жестокого иранского террористического нападения на Королевства Бахрейн. Нам удалось сорвать эту беспорядочную атаку, — говорится в сообщении.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции сообщили об ударе по 10 стратегическим объектам в Бахрейне, включая пункты управления и комплекс с оборудованием США. Иранские силы поразили центр управления воздушным движением на авиабазе, топливные хранилища и здание с высокопоставленными американскими военными, которые покинули объект до атаки. В КСИР подчеркнули, что инфраструктура базы полностью уничтожена.

Кроме того, представители КСИР заявили, что комбинированная атака на объекты США в Дубае привела к ликвидации более 40 и ранению свыше 70 американских военнослужащих. Под удар иранских сил попали места дислокации порядка полутора сотен солдат противника в ОАЭ.