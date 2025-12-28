Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 19:02

Израильские войска получили новейший «Железный луч»

Армия Израиля получила лазерную систему ПВО «Железный луч»

Лазерная установка новой системы ПРО «Железный луч» (Iron Beam) армии Израиля Лазерная установка новой системы ПРО «Железный луч» (Iron Beam) армии Израиля Фото: Israel Mod/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Минобороны Израиля передало армии первую лазерную установку новой системы ПРО «Железный луч» (Iron Beam), сообщила пресс-служба ведомства. Военное руководство назвало эту лазерную технологию революционной, отметив, что это лишь начало разработки систем противовоздушной обороны следующего поколения наземного и воздушного базирования.

Это лишь начало технологической революции, и, продолжая производство, мы продвигаем разработку систем противовоздушной обороны следующего поколения для наземного и воздушного применения, — говорится в сообщении.

Ранее Китай осуществил первый пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 с эсминца Type 055. Данная маневренная ракета, способная поражать цели практически по вертикальной траектории, что сильно осложняет ее перехват, успешно поразила цель в ходе испытаний.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что проведенные испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой и подводного аппарата «Посейдон» подтвердили их заявленные характеристики. По словам главы государства, главной особенностью этих комплексов вооружений является их уникальность и практически неограниченная дальность хода.

Израиль
ПВО
оружие
войска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Костомаров ответил на вопрос о перспективах заниматься музыкой
«Мусоль!»: Лисовец ответил на вопрос об онкозаболевании
Игры со взрывчаткой чуть не лишили руки школьника из Саратовской области
Как хранить свежую зелень в холодильнике — от петрушки до руколы
Пугачева проигнорировала новость об уходе Алентовой
Взрывы над Сызранью, финансовые перемены в 2026 году: что будет дальше
Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским
Стали известны новые детали переговоров Трампа и Зеленского
В бундестаге потребовали от Мерца принять одно решение по Украине
Сочетаю море и дым: неожиданный поворот для классического цезаря
Театр Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн» с Алентовой
Под Петербургом двое мужчин взорвали фейерверки в лифте
Добровольцам СВО «накинут» стаж для пенсии за выслугу лет: что известно
Украинские операторы БПЛА выгнали из дома целую семью в Красноармейске
Раскрыты последствия удара БПЛА ВСУ по микроавтобусу с людьми
Самарский Минздрав объяснил скандальные слова министра о вызове скорой
Бытовки загорелись в центре Москвы
Превращение техники ВСУ в пылающий металлолом попало на видео
«Покусывать за пятки»: в США рассказали, что ждет Трамп от Зеленского
«Он никогда не отмоет»: россиянка 25 лет доказывает невиновность в убийстве
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.