Израильские войска получили новейший «Железный луч»

Минобороны Израиля передало армии первую лазерную установку новой системы ПРО «Железный луч» (Iron Beam), сообщила пресс-служба ведомства. Военное руководство назвало эту лазерную технологию революционной, отметив, что это лишь начало разработки систем противовоздушной обороны следующего поколения наземного и воздушного базирования.

Это лишь начало технологической революции, и, продолжая производство, мы продвигаем разработку систем противовоздушной обороны следующего поколения для наземного и воздушного применения, — говорится в сообщении.

Ранее Китай осуществил первый пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 с эсминца Type 055. Данная маневренная ракета, способная поражать цели практически по вертикальной траектории, что сильно осложняет ее перехват, успешно поразила цель в ходе испытаний.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что проведенные испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой и подводного аппарата «Посейдон» подтвердили их заявленные характеристики. По словам главы государства, главной особенностью этих комплексов вооружений является их уникальность и практически неограниченная дальность хода.