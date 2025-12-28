Киев и Одесса закупают буржуйки? Удары по Украине 28 декабря

ВС РФ нанесли новую серию ударов по целям на Украине. Сколько запустили «Гераней», где попадания, что с Киевом после вчерашних ударов?

Сколько БПЛА запустили по Украине в ночь на 28 декабря

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 28 декабря Россия запустила по целям на Украине 48 ударных БПЛА (прежде всего «Гераней» и «Гербер»). ВСУ подтверждают попадания 18 БПЛА в девяти районах, однако реальное количество попаданий может быть больше.

Утром российские БПЛА продолжают действовать в воздушном пространстве Украины и Черного моря. Источники Telegram-канала LOSTARMOUR сообщают об ударах в Одессе и Одесской области, а также в Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит в Одессе перед Новым годом

На Одессу и область продолжают воздействовать ударами БПЛА. В Сети связали кампанию ударов по портам юга Украины с атакой на танкеры, шедшие в Россию.

«Поздно вечером две „Герани“ подлетели к Одессе. Одна осталась в море, а вторая атаковала двухэтажное нежилое здание в центре города. На всех видео отчаянно размывают и отводят камеру от места удара. Интересно, что за объект», — отмечает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Пользователи Сети выяснили, что под ударом оказалось здание по адресу: ул. Военный Спуск, д. 14, в непосредственной близости к порту. Что там находилось, неизвестно. В соседнем жилом комплексе были выбиты стекла, но о жертвах и пострадавших не сообщается.

«Также пятерка „Гераней“ атаковала Вилково Одесской области. В Вилково под ударом была паромная переправа из Румынии, по которой доставлялась военная техника. В момент удара на переправе были системы ПВО „Гепард“», — пишет Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Между тем в Одессе продолжаются стихийные протесты из-за отсутствия света: жители блокируют дороги из-за «несправедливого» перераспределения оставшихся у Украины мощностей.

Что с энергетикой Киева после предновогодних ударов

Telegram-канал «Герань: Черный ящик» подвел итоги массированного предновогоднего удара по энергетике Киева и области.

Были выбиты сразу три столпа столичной инфраструктурной системы, куда входили:

электроподстанция ПС 330 кВ «Броварская», которая <…> обеспечивала переток энергии с востока страны на левый берег Киева и в сам промышленный узел Броваров;

ГЭС в Вышгороде <…>, что значит — нет отопления (насосы встали, теплоноситель остывает) и нет канализации (насосные станции тоже питаются от этих узлов); город будет замерзать и тонуть в нечистотах;

ТЭЦ-4, промзона и левый берег остались без электроэнергии после этого удара;

ТЭЦ-5, самая мощная на Украине теплоэлектроцентраль, которая питает центр Киева, Печерск, Голосеево;

ТЭЦ-6, которая держит на себе огромные спальные районы левого берега (Троещина, Оболонь, Подол);

ТЭС «Трипольская», которая замыкала кольцо генерации вокруг столицы.

«К обеду киевские власти начали озвучивать масштабы разгрома. Цифры говорят громче любых сводок. Тепло отсутствует в трети города; около 600 000 потребителей сидят в темноте. Резервных линий не хватило. Энергокольцо порвано», — констатирует «Герань: Черный ящик».

Утром 28 декабря стало известно о новом массовом отключении воды, отопления и электроснабжения в Киеве. Очевидцы рассказали, что тяжелая ситуация складывается в Оболонском, Соломенском, Деснянском районах столицы и микрорайоне Шулявка.

В настоящее время в Киеве около 0 градусов. В следующие несколько дней ожидается похолодание, в новогоднюю ночь температура опустится до минус 10.

«Киевский режим погрузил людей во тьму своими действиями. Теперь зима спросит с них по полной. Рекомендуем запрашивать у западных друзей не новые системы ПВО, а буржуйки», — подводит итог «Герань: Черный ящик».

Согласно официальному графику отключений света, 28 декабря в Киеве в разных районах света не будет от 8 до 15 часов. В ДТЭК предупредили, что такой график начнет действовать только после того, как закончатся экстренные отключения.

