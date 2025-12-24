Новый год-2026
Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»

Анатолий Чубайс Анатолий Чубайс Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
«Роснано» продолжает взыскивать деньги с прежних руководителей, и Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства Анатолия Чубайса. Сколько арестовали по делу «Крокуса», чьи счета заморозили, где сейчас сам Чубайс?

Что известно об иске против Чубайса, какова сумма ущерба

Арбитражный суд Москвы арестовал активы бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса. Судья Анна Петрухина приняла решение в рамках обеспечительных мер по иску компании к бывшему руководству. Арестовано почти 11,9 млрд рублей.

«Принять меры по обеспечению искового заявления акционерного общества в виде ареста на денежные средства ответчика Чубайса Анатолия Борисовича в пределах заявленных исковых требований в размере 11 896 910 244 рубля 90 копеек», — сказано в заявлении суда.

В общей сложности арбитражный суд арестовал счета 13 ответчиков по делу, в их числе:

  • советник председателя правления «Роснано» Яков Уринсон: арестовано свыше 8 млрд рублей (бывший министр экономики России, при нем произошел дефолт в августе 1998 года);
  • исполнительный директор компании «УК „Роснано“» Борис Подольский: почти 6 млрд рублей (бывший топ-менеджер МТС и «СТС Медиа», отвечал за эффективность инвестиций «Роснано»);
  • руководитель Аналитического дивизиона «Роснано» Юрий Удальцов: 11,9 млрд рублей (бывший топ-менеджер американской консалтинговой компании CARANA Corp., которая помогала «преобразовывать экономику» РФ в сотрудничестве с USAID);
  • зампред «Роснано» Владимир Аветисян: 3,6 млрд рублей (экс-советник по особым поручениям первого замглавы Ростеха);
  • главный ученый «Роснано» Сергей Калюжный: 8,15 млрд. рублей;
  • директор по инвестициям «Роснано» Андрей Кушнарев: почти 6 млрд рублей;
  • директор по инвестициям «Роснано» Дмитрий Лисенков: более 5,9 млрд рублей;
  • зампред правления «Роснано» Олег Киселев: 11,11 млрд рублей (гражданин РФ и Израиля);
  • зампред правления «Роснано» Андрей Малышев: 4,5 млрд рублей;
  • директор по инвестициям «Роснано» Дмитрий Пимкин: 0,53 млрд рублей;
  • зампред правления «Роснано» Герман Пихоя: 1,5 млрд рублей (бывший гендиректор золотодобывающей компании «Полюс»);
  • корпоративный директор Андрей Трапезников: почти 8,15 млрд рублей.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у „Роснано“ есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации», — отмечается в решении суда.

Это уже второй иск «Роснано» к бывшим руководителям компании. Ранее в компании потребовали взыскания убытков в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях по курсу.

Что такое проект Crocus, чем занимались в «Роснано» при Чубайсе

Иск на 11,9 млрд рублей касается убытков по проекту Crocus («Крокус»), в рамках которого в России собирались создать производство магниторезистивной оперативной памяти MRAM по французским технологиям совместно с Crocus Technology SA.

«Роснано» оценивает ущерб по теме Crocus в €41 млн, $35 млн и 5,5 млрд рублей, уточнили источники СМИ.

В иске по делу Crocus «Роснано» указывает на систематические нарушения в инвестиционной политике руководства компании при Чубайсе. Вклад французов состоял исключительно из нематериальных активов, в то время как российская сторона вносила в уставный капитал живые деньги. При этом о высоких рисках проекта MRAM было известно заранее. В результате в 2016 году от проекта отказались, и французские партнеры предложили новую идею — RFID MagTag, которая также была высокорискованным проектом.

Адвокат Чубайса Павел Хлюстов отказался от комментариев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где сейчас Чубайс, что известно

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год, в марте 2022 года, после начала СВО, он уехал из России. Осенью 2023 года президент Владимир Путин допустил, что его отъезд связан с риском возбуждения уголовных дел по поводу «огромной финансовой дыры» в «Роснано».

В Израиле Чубайс получил гражданство и основал Центр российских исследований при Университете Тель-Авива. Он продал недвижимость в России на сумму около 4,3 млрд рублей и перевел средства на счета в Турции, Израиле и на Кипре. При этом он получает пенсию от «Роснано»: примерно 13,5 млн рублей за два с половиной года.

