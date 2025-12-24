Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 13:23

Наступление ВС России на Харьков 24 декабря: ВКС выжигают целые бригады ВСУ

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 24 декабря 2025 года, где ВКС выжигают целые бригады ВСУ, что происходит в Купянске?

Какова ситуация на Харьковском направлении в среду, 24 декабря

Штурмовые группы ВС РФ продвигаются практически на всех участках фронта на Харьковском направлении, взламывая оборону и разрушая логистику ВСУ, им активно содействуют российская авиация, «Герани», «Солнцепеки» и тяжелая реактивная артиллерия, украинские войска любой ценой стараются остановить продвижение российских бойцов, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы „Бесстрашные“ продвигаются на четырех участках фронта по лесопосадкам. За сутки продвижение составило до 400 м. В лесу западнее Лимана „Воины Севера“ захватили пять опорных пунктов противника, отразив одну контратаку 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В ходе отражения атаки вражеская штурмовая группа полностью уничтожена. Продвижение составило до 350 м», — уточнил канал.

В результате тяжелых боев, утверждает источник, практически полностью утратила боеспособность 57-я мотопехотная бригада ВСУ. Вместо нее для ведения активных боевых действий украинское командование задействует 58-ю мотопехотную бригаду, укомплектованность которой также оставляет желать лучшего, заявили авторы.

«В Волчанских Хуторах „северяне“ заняли и зачистили участок леса. Общее продвижение составило до 200 м. В районе Мелового — Хатнего наши штурмовики продолжают зачищать лесные массивы и расширять зону контроля возле российской границы. Общее продвижение составило до 600 м. Экипажи ВКС РФ нанесли удары по позициям 129-й тяжелой мехбригады в районе Колодезного. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — сообщил «Северный ветер».

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Харьковском направлении Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Харьковском направлении Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«ВКС выжигают целые бригады ВСУ!», «Под Харьковом выжженная земля», — пишут пользователи Сети.

Командование ВСУ не считает Липцевское направление приоритетным и перебросило из Липцев к Купянску часть подразделений 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, на севере Харькова отмечаются расчеты БПЛА 47-й мехбригады ВСУ, пишет канал.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» в Харьковской области за сутки составили более семи с половиной десятков человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также шесть пунктов управления БПЛА и два склада материальных средств, сообщил источник.

«В Купянске продолжается тяжелое сражение за город. ВС РФ усиливают давление у Петропавловки, Степовой Новоселовки и Богуславки. На Волчанском направлении ВС РФ расширяют зону контроля. Минобороны РФ сообщило об освобождении Прилипки западнее Волчанска. Идут бои за Волчанские Хутора. Есть продвижение на участке Меловое — Хатнее», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в Купянске продолжается «тяжелейшее сражение за город».

«На Харьковском направлении МО РФ сообщило об освобождении Прилипки. По другую сторону реки Северский Донец наши войска продвинулись в районе Старицы. В Волчанских Хуторах также есть заметное продвижение», — сказал политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

