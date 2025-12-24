Взрыв машины ДПС в Москве 24 декабря: последние новости, сколько погибших

Неизвестный взорвал полицейских в Москве. Что известно на текущий момент, сколько погибших, кого подозревают?
Что известно о взрыве в Москве 24 декабря
Сотрудники полиции погибли в результате взрыва в Москве в ночь на 24 декабря. Инцидент произошел рядом с полицейским участком на улице Елецкой.
Изначально Telegram-канал «112» сообщил, что неизвестный мужчина подбежал к автомобилю ДПС и бросил внутрь пакет с неустановленным устройством.
Позже обстоятельства уточнили: по данным SHOT, около 01:30 двое сотрудников ДПС заметили подозрительного мужчину у служебной машины. Полицейские подошли для проверки — в этот момент сработало взрывное устройство.
На месте взрыва сейчас работают криминалисты и большое количество кинологов с собаками, устанавливается тип взрывного устройства.
Сколько погибших после взрыва в Москве 24 декабря
Оба инспектора и предполагаемый подрывник погибли на месте.
Погибшие при взрыве полицейские были молодыми офицерами: лейтенанту полиции Илье Климанову было 24 года, лейтенанту полиции Максиму Горбунову было 25 лет. У него остались супруга и девятимесячная дочь.
В Госавтоинспекции Москвы заявили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.
Третий погибший при взрыве, предположительно, является подрывником, который привел СВУ в действие рядом с полицейскими.
После взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и 222.1 УК РФ «Незаконный оборот взрывных устройств». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата ведомства подключиться к расследованию.
Кого подозревают в подрыве машины ДПС в Москве, версии
В Сети обратили внимание, что новый взрыв произошел в 300 метрах от парковки, на которой в понедельник в собственном автомобиле подорвали генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.
СМИ сообщили, что за 15 минут (около 01:15) на месте взрыва один из местных жителей видел подозрительного мужчину в черном капюшоне около припаркованного полицейского автомобиля Skoda. Также, по неподтвержденным данным, после взрыва два человека бросились бежать.
Очевидец утверждает, что мужчина внимательно рассматривал припаркованные машины, заглядывая в окна. Он мог поджидать сотрудников ДПС.
Кроме того, местные жители сообщили, что видели подозрительный автомобиль серого цвета, который наматывал круги по району после взрыва.
