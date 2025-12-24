Взрыв машины ДПС в Москве 24 декабря: последние новости, сколько погибших

Сотрудники полиции у места взрыва, при котором погибли два сотрудника ДПС, на улице Елецкой на юге Москвы

Что известно о взрыве в Москве 24 декабря

Сотрудники полиции погибли в результате взрыва в Москве в ночь на 24 декабря. Инцидент произошел рядом с полицейским участком на улице Елецкой.

Изначально Telegram-канал «112» сообщил, что неизвестный мужчина подбежал к автомобилю ДПС и бросил внутрь пакет с неустановленным устройством.

Позже обстоятельства уточнили: по данным SHOT, около 01:30 двое сотрудников ДПС заметили подозрительного мужчину у служебной машины. Полицейские подошли для проверки — в этот момент сработало взрывное устройство.

На месте взрыва сейчас работают криминалисты и большое количество кинологов с собаками, устанавливается тип взрывного устройства.

Сколько погибших после взрыва в Москве 24 декабря

Оба инспектора и предполагаемый подрывник погибли на месте.

Погибшие при взрыве полицейские были молодыми офицерами: лейтенанту полиции Илье Климанову было 24 года, лейтенанту полиции Максиму Горбунову было 25 лет. У него остались супруга и девятимесячная дочь.

Сотрудники полиции у места взрыва, при котором погибли два сотрудника ДПС, на улице Елецкой на юге Москвы Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

В Госавтоинспекции Москвы заявили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Третий погибший при взрыве, предположительно, является подрывником, который привел СВУ в действие рядом с полицейскими.

После взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и 222.1 УК РФ «Незаконный оборот взрывных устройств». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата ведомства подключиться к расследованию.

Кого подозревают в подрыве машины ДПС в Москве, версии

В Сети обратили внимание, что новый взрыв произошел в 300 метрах от парковки, на которой в понедельник в собственном автомобиле подорвали генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

СМИ сообщили, что за 15 минут (около 01:15) на месте взрыва один из местных жителей видел подозрительного мужчину в черном капюшоне около припаркованного полицейского автомобиля Skoda. Также, по неподтвержденным данным, после взрыва два человека бросились бежать.

Очевидец утверждает, что мужчина внимательно рассматривал припаркованные машины, заглядывая в окна. Он мог поджидать сотрудников ДПС.

Кроме того, местные жители сообщили, что видели подозрительный автомобиль серого цвета, который наматывал круги по району после взрыва.

