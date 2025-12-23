Три утренних «Кинжала» для Западной Украины: удары 23 декабря, куда попали

ВС России нанесли крупномасштабный удар по целям на Украине с использованием БПЛА, крылатых и гиперзвуковых ракет. Сколько всего беспилотников и ракет запустили в ночь на 23 декабря, где были удары по энергетике?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 23 декабря

Воздушные силы ВСУ по состоянию на 11:00 утра не публиковали отчет по количеству запущенных ночью средств поражения ВС РФ. Воздушная атака продолжается. После утреннего удара гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВСУ отменили ракетную угрозу для запада Украины, при этом угроза БПЛА сохраняется по всей территории.

Ночью были поражены цели на юге и западе Украины, а также в Киеве.

«Отработаны порт Николаева и бессарабское побережье: Измаил, Рени, Одесса; уничтожено два судна, одно пустое и одно груженое в Румынии, пожары на двух нефтебазах, в портах горят склады и перевалочные терминалы Liebherr. Повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры», — констатирует Telegram-канал «Сварщики».

В ходе ночных ударов запускались крылатые ракеты с Ту-160, Ту-95МС, а также «Калибры» из акватории Черного моря.

«Русская зомби-подлодка атакует! Неделю назад укры радовались тому, что БЭКом якобы уничтожили подводную лодку в порту Новороссийска. Радовались, отмечали, медали получали. А сейчас оказалось, что эта подводная лодка дала залп „Калибрами“ в сторону Украины», — смеется координатор подполья Сергей Лебедев.

По состоянию на 8 утра сообщалось, что в воздушном пространстве Украины остается порядка 140 ударных БПЛА типа «Герань». Кроме того, сохранялось присутствие разведывательных дронов ВС РФ, которые наводят ракеты.

«Поздравляем жителей Украины с днем дальней авиации ВВС Российской Федерации и прошедшим днем энергетика», — объявил Telegram-канал «Герань: Черный ящик».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Куда били «Кинжалы» утром 23 декабря, что известно об ударе

Утром около 08:15 пошли сообщения о том, что в воздух поднялись истребители МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Ракеты были запущены около 09:30.

«Три „Кинжала“ курсом на Коростень/Звягель/Ровно/Шепетовка», — объявили украинские мониторинговые каналы.

В 09:36 мощные взрывы раздались в районе города Шепетовка (Хмельницкая область на западе Украины). Следом через примерно 20 минут ударили «Герани».

«Вот это вам вместо кофе!» — пишут про удар «Кинжалов» россияне в соцсетях.

Достоверно неизвестно, какую цель поразили ракеты. После ударов выключился свет в Хмельницком и других населенных пунктах области. Telegram-канал «Сам себе энергетик» предполагает, что ВС РФ последовательно отключают от потребителей Хмельницкую АЭС.

«Хмельницкая АЭС связана с подстанцией ПС 750 кВ Киевская („вычеркнута“, не факт, конечно, но явно проблемы) и Западноукраинская („вычеркнута“, под угрозой); ПС 400 кВ Жешув (Польша); ПС 330 кВ Ровно, Хмельницкий, Шепетовка (все „вычеркнуты“). Пока как-то так. Вычеркивание, конечно, не навсегда, но можно предположить, что наши решили сделать так, чтобы ХАЭС работала только на братский украинцам польский народ», — отметил автор канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где на Украине отключили свет после ударов ночью 23 декабря

Координатор подполья Сергей Лебедев перечислил отключения света и удары по энергетическим объектам, о которых ему сообщили информаторы на Украине:

Под Киевом зафиксированы прилеты в Вышгороде, целью могла быть Киевская ГЭС.

В Житомире зафиксированы прилеты в районе авиабазы Озерное, микрорайона Гуйва и на западных окраинах города, в городе отключен свет.

В Бурштыне (Ивано-Франковская область) зафиксированы удары по Бурштынской ТЭЦ, «искры как в бенгальских огнях».

В Ровно (Ровенская область) был прилет БПЛА на подстанцию ПС «Ровно» 330 кВ. В городе отсутствует энергоснабжение, прекратил работу электротранспорт.

В Тернополе также выключился свет.

Из Львовской области также сообщили о проблемах с электроснабжением.

Хмельницкая область частично обесточена, зафиксирован прилет по подстанции, распределяющей энергию с АЭС в западном направлении.

Под утро под ударом оказались порты на Дунае, Измаил и Рени.

Позже без электро- и теплоснабжения оказались Шостка и Конотоп (Сумская область).

«Погасили мощность обеих западноукраинских АЭС: массированный комбинированный налет на энергетику западной и центральной Украины „Герберами“, „Геранями-2/3“, крылатыми Х-101 и „Калибрами“. Пожары на ПС Ровенской области, Ладыжинской ТЭС и руинах Бурштынской, недавно залатанной запчастями из Литвы. Утром к атаке присоединились „Кинжалы“. По Киеву сейчас работают „Герани“. В работу заходят крылатые повторно», — сообщили «Сварщики».

В настоящее время в Киеве около плюс 2 градусов. Уже завтра-послезавтра температура на Украине резко упадет: в центральной части (Киеве) похолодает до минус 7 градусов, на юге (в Одессе) — до минус 5, на западе (Львов) — до минус 3–8, на востоке (Запорожье) — до минус 5-6 градусов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

