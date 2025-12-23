Во Львовской области заявили о «последствиях» после ночной атаки БПЛА

Во Львовской области ночью во время атаки БПЛА ударили по объекту энергетики, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на ОВА. Также журналисты рассказали, что «есть последствия» после атаки.
Также отмечалось, что в нескольких регионах Украины отключался свет. Другие подробности не приводились.
Ранее осведомленные источники в энергетическом секторе сообщили, что Киев и значительная часть Украины находятся на грани полного отключения электричества. Они связали возрастающие риски с серьезными повреждениями энергетической инфраструктуры.
Кроме того, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что украинская энергосистема практически полностью исчерпала ресурсы для восстановления. По его словам, у страны остался резерв, достаточный лишь для двух-трех крупных атак на инфраструктуру, после чего ремонт повреждений будет уже невозможен.
Также глава одесской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что объект критической инфраструктуры в городе получил повреждения.По его словам, в результате в Одессе зафиксированы перебои в подаче электричества.