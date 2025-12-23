Новый год-2026
23 декабря 2025 в 10:13

ВСУ лишились важного склада под Николаевом

Лебедев: российские силы ударили по аэродрому ВСУ в Вознесенске

ОТРК «Искандер-М» ВС РФ
Склад с украинскими ракетами был уничтожен в результате ночного удара по аэродрому в Вознесенске Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Ночью ударили по Мартыновскому аэродрому в городе Вознесенске Николаевской области, — отметил Лебедев.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные начали новую фазу наступления в Харьковской области. Согласно его словам, ВС РФ продвигаются по устью реки Северский Донец к Белому Колодезю.

До этого сообщалось, что из трех полностью окруженных в Димитрове бригад ВСУ выжили лишь два украинских солдата, которые сдались в плен российским военным. Один из них сообщил, что специально открыл огонь, чтобы привлечь внимание российских бойцов и получить шанс сдаться. Он заявил о тяжелом положении окруженной группировки.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что мосты, обеспечивающие логистическую связь с румынскими хабами для поставок вооружения ВСУ, будут уничтожены российскими войсками. По его словам, ВС РФ эффективно устраняют каналы передачи военной помощи Киеву из-за рубежа.

