22 декабря 2025 в 10:43

Пленный украинец раскрыл огромные потери ВСУ в Димитрове

Пленный Набережный: из трех окруженных в Димитрове бригад выжили два солдата

ВС Украины ВС Украины Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Из трех полностью окруженных в Димитрове бригад ВСУ смогли остаться в живых лишь два украинских солдата, которые сдались в плен российским войскам, сообщает ТАСС со ссылкой на пленного военнослужащего 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталия Набережного. Мужчина признался, что привлек внимание российских военных стрельбой, чтобы получить возможность сдаться в плен.

У нас бригада, мы остались только вдвоем. С трех бригад мы остались вдвоем. Прорваться — это гибель, это нет смысла. Мы в большом кольце. Если жить хочешь — надо сдаваться, ребят. Это нет смысла — умирать, — сказал Набережный.

Он пожаловался на проблемы с обеспечением окруженной группировки. Из медикаментов были только обезболивающее и парацетамол. Двум бойцам скинули одну банку тушенки на три дня, уточнил Набережный.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов группировки «Центр» ВС РФ нанесли точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. В ходе операции в Димитрове были уничтожены окруженная пехота противника и его огневые точки.

Димитров
ДНР
СВО
спецоперация
пленные
