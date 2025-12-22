Новый год-2026
Дроны группы «Центр» уничтожили заблокированных бойцов ВСУ

МО: бойцы ВС РФ в Димитрове ликвидировали окруженные силы ВСУ и огневые точки

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов группировки «Центр» ВС РФ нанесли точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ходе операции в Димитрове была уничтожена окруженная пехота противника и его огневые точки.

По данным военного ведомства, эффективную работу ведут подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки «Центр». Их расчеты войск беспилотных систем выполняют задачи по ликвидации заблокированной в городе группировки ВСУ. Применение ударных дронов позволяет выявлять и поражать цели с высокой точностью, минимизируя риски для собственных войск.

Ранее военэксперт Юрий Кнутов заявил, что командование Вооруженных сил Украины отправило командиров 225-го отдельного штурмового полка в состав штурмовых подразделений из-за критической нехватки боевой силы на фронте. По его словам, украинские власти ищут бойцов для пополнения потерь везде, где это возможно.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские военные совместно с властями начали гуманитарную операцию в Красноармейске (Покровске) и в южной части Димитрова (Мирнограда). По его словам, идет эвакуация мирных граждан. Кимаковский добавил, что «потихонечку движутся» не только тыловые подразделения и другие службы. При этом из Димитрова пока тяжело вывозить людей.

