Стало известно о продвижении российских войск к Белому Колодезю Марочко: ВС РФ начали продвижение к Белому Колодезю в Харьковской области

Российские военные начали новую фазу наступления в Харьковской области, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Согласно его словам, ВС РФ продвигаются по устью реки Северский Донец к Белому Колодезю.

Продвигаясь еще южнее Белого Колодезя, мы сможем серьезно нарушить украинскую логистику, и, естественно, это позволит нам более успешно продвигаться и в районе участка Меловое — Хатнее, и на других участках на Харьковском направлении, — сказано в сообщении.

По мнению эксперта, успех этой операции позволит перерезать ключевые линии снабжения противника. Это откроет возможности для дальнейшего продвижения российских войск на Харьковском направлении, заключил он.

До этого сообщалось, что из трех полностью окруженных в Димитрове бригад ВСУ выжили лишь два украинских солдата, которые сдались в плен российским военным. Один из них сообщил, что специально открыл огонь, чтобы привлечь внимание российских бойцов и получить шанс сдаться. Он заявил о тяжелом положении окруженной группировки.

Кроме того, российские военные освободили населенный пункт Вильча в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Север».