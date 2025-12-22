Российские военные освободили населенный пункт Вильча в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Север».

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями взяли под контроль населенный пункт Вильча Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что ВС РФ ликвидировали спецгруппу иностранного легиона ГУР МО Украины. В состав такого подразделения входили украинцы и американцы. При этом отмечается, что Киев все чаще использует элитный спецназ в качестве штурмовиков.

До этого пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Набережный рассказал, что из трех полностью окруженных в Димитрове бригад ВСУ смогли остаться в живых лишь два украинских солдата, которые сдались в плен. Мужчина признался, что привлек внимание российских военных стрельбой, чтобы получить возможность сдаться в плен. Двум бойцам скинули одну банку тушенки на три дня, уточнил Набережный.