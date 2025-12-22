Новый год-2026
22 декабря 2025 в 11:12

Спецгруппу иностранного легиона разведки Украины ликвидировали в зоне СВО

Российские военные ликвидировали спецгруппу иностранного легиона ГУР МО Украины, сообщили ТАСС силовые структуры РФ. В состав такого подразделения входили украинцы и американцы. При этом отмечается, что Киев все чаще использует элитный спецназ в качестве штурмовиков.

ВС РФ ликвидировали спецгруппу иностранного легиона ГУР МОУ. Среди уничтоженных наемники из США и украинцы, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов группировки «Центр» ВС РФ нанесли точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. В ходе операции в Димитрове была уничтожена окруженная пехота противника и его огневые точки.

До этого стало известно, что в течение прошедшей недели, с 15 по 21 декабря, российские военные освободили ряд населенных пунктов. Всего речь идет о пяти территориях. В частности, в Днепропетровской области под контроль перешли два населенных пункта. По одному населенному пункту освобождено в Харьковской и Сумской областях, а также в ДНР.

Россия
Украина
ВС РФ
ВСУ
ГУР МО Украины
