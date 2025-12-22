Новый год-2026
22 декабря 2025 в 03:28

Названо число населенных пунктов, освобожденных ВС РФ за неделю

РИАН: ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне спецоперации

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
В течение прошедшей недели, с 15 по 21 декабря, российские военные освободили ряд населенных пунктов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ. Всего речь идет о пяти территориях.

В Днепропетровской области под контроль перешли два населенных пункта. По одному населенному пункту освобождено в Харьковской и Сумской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

В период с 1 по 7 декабря темп продвижения был также интенсивным. Тогда российские военные установили контроль над семью населенными пунктами. По два населенных пункта были освобождены в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, и один — в Днепропетровской области.

Данные о ходе специальной военной операции Минобороны РФ публикует регулярно, они являются официальной информацией о результатах боевых действий. Освобождение населенных пунктов становится частью выполнения задач, поставленных перед российской армией.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Украина может планировать масштабные атаки на Россию во время новогодних праздников. По его мнению, российским силам следует усилить охрану стратегических объектов в ближайшие дни.

