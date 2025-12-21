«Стараются пакостить»: военэксперт допустил новые атаки ВСУ

Украина может планировать масштабные атаки на Россию во время новогодних праздников, допустил в разговоре с Lenta.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, российским силам следует усилить охрану стратегических объектов в ближайшие дни.

Остаются предновогодние дни, надо быть крайне осторожными. Они на любой праздник стараются пакостить, не исключая 9 Мая. Особенно надо быть настороже с точки зрения охраны наших военных объектов, НПЗ и не только, — сказал Дандыкин.

Эксперт также допустил, что текущее затишье на фронте может быть связано с празднованием католического Рождества на Украине. Вместе с тем он подчеркнул необходимость готовности ко всем возможным сценариям, включая угрозы на Черном море.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что Вооруженные силы Украины временно приостановили атаки на российские регионы, что может сигнализировать о подготовке масштабного удара. По его мнению, противник может попробовать «дотянуться до Москвы».

До этого в пресс-службе Минобороны России рассказали, что система противовоздушной обороны в ночь на 21 декабря ликвидировала в небе над страной три беспилотника ВСУ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись два региона страны — Волгоградская и Ростовская области.