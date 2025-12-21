Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 20:00

«Стараются пакостить»: военэксперт допустил новые атаки ВСУ

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут готовить новую пакость к Новому году

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украина может планировать масштабные атаки на Россию во время новогодних праздников, допустил в разговоре с Lenta.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, российским силам следует усилить охрану стратегических объектов в ближайшие дни.

Остаются предновогодние дни, надо быть крайне осторожными. Они на любой праздник стараются пакостить, не исключая 9 Мая. Особенно надо быть настороже с точки зрения охраны наших военных объектов, НПЗ и не только, — сказал Дандыкин.

Эксперт также допустил, что текущее затишье на фронте может быть связано с празднованием католического Рождества на Украине. Вместе с тем он подчеркнул необходимость готовности ко всем возможным сценариям, включая угрозы на Черном море.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что Вооруженные силы Украины временно приостановили атаки на российские регионы, что может сигнализировать о подготовке масштабного удара. По его мнению, противник может попробовать «дотянуться до Москвы».

До этого в пресс-службе Минобороны России рассказали, что система противовоздушной обороны в ночь на 21 декабря ликвидировала в небе над страной три беспилотника ВСУ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись два региона страны — Волгоградская и Ростовская области.

Василий Дандыкин
СВО
ВСУ
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Любит овсянку»: MARGO раскрыла, как познакомилась с Лепсом
Путин сообщил о подготовке важного договора с Индией
Лукашенко рассказал о значении ЕАЭС для стран-участниц
Захарова ответила на вопрос о тайных переговорах России против КНДР
Лаваш, лепешка, каравай: как из воды и муки родилась разная выпечка мира
Биологическое оружие Пугачевой: как дети помогли ей в карьерных войнах
В посольстве раскрыли детали ситуации с застрявшим в Тунисе Ми-26
В Кремле рассказали о выгодах сотрудничества с США
Трамп против Мадуро, смерть Лобоцкого, наступление на Харьков: что дальше
«Стараются пакостить»: военэксперт допустил новые атаки ВСУ
Расширенное заседание Высшего совета ЕАЭС стартовало в Петербурге
Полина Диброва показала домашнее видео с Романом Товстиком
«Риски»: в МИД раскрыли, где в ЕС главный плацдарм НАТО против России
«Мы должны быть сильными»: Макрон преподнес ВМС Франции подарок
Путин заявил о «финансовой революции» в ЕАЭС
Рудковская рассказала большой секрет, который скрывает от детей
Цыганки похитили у России 237 млн рублей с помощью фейковых детей
В Госдуме задумались о подарках учителям
Как срочно похудеть к Новому году: эффективные и безопасные способы
Завариваю лимонный крем и взбиваю белки: проще, чем кажется
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.