21 декабря 2025 в 16:13

Военкор объяснил, с чем связано затишье дронов ВСУ

Военкор Котенок: ВСУ готовятся к большой атаке, запуская меньше дронов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины временно приостановили атаки на российские регионы, что может сигнализировать о подготовке масштабного удара, соответствующее предположение высказал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его мнению, противник может попробовать «дотянуться до Москвы».

После пауз, как правило, следует масштабный налет, нередко сопряженный с попытками украинских нацистов дотянуться до Москвы, — отметил Котенок.

Ранее в пресс-службе Минобороны России рассказали, что система противовоздушной обороны в ночь на 21 декабря ликвидировала в небе над страной три беспилотника ВСУ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись два региона страны — Волгоградская и Ростовская области.

До этого стало известно, что российские средства ПВО за неделю перехватили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ. Как пояснили в Минобороны РФ, также были уничтожены девять вражеских управляемых авиационных бомб и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

