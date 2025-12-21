Военкор объяснил, с чем связано затишье дронов ВСУ Военкор Котенок: ВСУ готовятся к большой атаке, запуская меньше дронов

Вооруженные силы Украины временно приостановили атаки на российские регионы, что может сигнализировать о подготовке масштабного удара, соответствующее предположение высказал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его мнению, противник может попробовать «дотянуться до Москвы».

После пауз, как правило, следует масштабный налет, нередко сопряженный с попытками украинских нацистов дотянуться до Москвы, — отметил Котенок.

Ранее в пресс-службе Минобороны России рассказали, что система противовоздушной обороны в ночь на 21 декабря ликвидировала в небе над страной три беспилотника ВСУ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись два региона страны — Волгоградская и Ростовская области.

До этого стало известно, что российские средства ПВО за неделю перехватили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ. Как пояснили в Минобороны РФ, также были уничтожены девять вражеских управляемых авиационных бомб и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.