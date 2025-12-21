Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 07:17

Над Россией сбили три украинских БПЛА за ночь

ПВО за ночь сбила три дрона ВСУ над Волгоградской и Ростовской областями

ЗРК Бук-М3 ЗРК Бук-М3 Фото: МО РФ
Система противовоздушной обороны в ночь на 21 декабря ликвидировала в небе над Россией три беспилотника ВСУ, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись два региона страны — Волгоградская и Ростовская области.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — подчеркнули в министерстве.

Так, два беспилотника удалось ликвидировать на подлете к Волгоградской области. Еще один вражеский дрон был уничтожен над территорией Ростовской области, уточнили в Минобороны. Информации о возможных пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ранее сообщалось, что сразу несколько поездов были задержаны в Воронежской области в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов. Как уточнил губернатор Александр Гусев, в настоящее время движение составов уже восстановлено.

До этого стало известно, что российские средства ПВО за неделю перехватили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ. Также были уничтожены девять вражеских управляемых авиационных бомб и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

беспилотники
ВСУ
Россия
регионы
Минобороны РФ
