Налет БПЛА на Воронежскую область вызвал задержку поездов

Сразу несколько поездов были задержаны в Воронежской области в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов, написал в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. По его словам, в настоящее время движение составов уже восстановлено.

В результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути в одном из районов произошла задержка нескольких пассажирских и грузовых поездов, следовавших в южном направлении, — говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 20 декабря Вооруженные силы Украины ударили БПЛА по пяти регионам России. Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 27 вражеских объектов. Из них 10 беспилотников сбили над Воронежской областью.

Ранее силы ПВО ликвидировали 36 беспилотников противника. Большинство воздушных целей — 22 единицы — было перехвачено над территорией Белгородской области. Еще семь дронов сбито в небе над Республикой Крым. Два БПЛА уничтожено над территорией Курской области, один — ликвидирован под Воронежем.