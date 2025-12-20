Новый год-2026
20 декабря 2025 в 07:26

Почти 30 БПЛА совершили налет на Россию посреди ночи

Средства ПВО сбили 27 украинских беспилотников над Россией

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по пяти регионам России в ночь на 20 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 27 вражеских объектов.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что по 10 беспилотников сбили над территориями Белгородской и Воронежской областей. Еще по два дрона уничтожили над территориями Курской и Липецкой областей, один — над Брянской областью и еще два — над акваторией Азовского моря.

Ранее силы противовоздушной обороны за короткий промежуток времени ликвидировали 36 беспилотников противника. Большинство воздушных целей — 22 единицы — было перехвачено над территорией Белгородской области. Еще семь дронов сбито в небе над Республикой Крым. Два БПЛА уничтожено над территорией Курской области, один — ликвидирован под Воронежем.

