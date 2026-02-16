Зимняя Олимпиада — 2026
Российское «Торнадо» накрыло элитный отряд Буданова

Военэксперт Дандыкин: в Харьковской области уничтожили элитный отряд Буданова

Торнадо-С Торнадо-С Фото: МО РФ
Российские военные в Харьковской области поразили личный состав Сил специальных операций (ССО) Украины, курируемых главой офиса президента Украины Кириллом Будановым, заявил aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, бойцы элитного подразделения были обнаружены в районе населенного пункта Казачья Лопань. Удар по ним нанесли с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

Сработала разведка, их отследили и накрыли. Работа по ликвидации подобных подразделений продолжится. Перед нашими военными стоит задача выбивать это самое профессиональное звено ВСУ, — сообщил он.

Эксперт отметил, что спецназовцы ГУР обычно выполняют специальные задания и проводят диверсионно-разведывательные операции. Несмотря на особый статус, из-за нехватки ресурсов эти подразделения все чаще бросают на передовую в роли обычных штурмовиков, объяснил Дандыкин.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что подразделения 225-го полка ВСУ, известного как «полк смерти», понесли критические потери в Сумской области и были вынуждены отступить. По словам Алаудинова, бойцы «Ахмата» и 15-го танкового полка группировки «Север» изолировали, а затем практически полностью уничтожили элитное подразделение украинской армии.

