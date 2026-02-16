Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 04:59

«Полк смерти» ВСУ разгромно покинул Сумскую область

Алаудинов: остатки полка смерти ВСУ выведены из Сумской области на фоне потерь

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, известного как «полк смерти», понесли критические потери в Сумской области и были вынуждены отступить, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости. По данным разведки, остатки батальона выведены для переформирования, так как утратили боеспособность.

Бойцы «Ахмата» и 15-го танкового полка группировки «Север» изолировали, а затем практически полностью уничтожили элитное подразделение ВСУ, на которое делало ставку украинское командование. Потери оказались столь серьезными, что командование приняло решение вывести выживших.

Остатки батальона вывели для того, чтобы переформировать, потому что дальше уже они были небоеспособны противостоять на этом участке, — сказал Алаудинов.

Российские силы продолжают планомерно уничтожать наиболее подготовленные резервы противника. Успехи армии России подтверждаются на различных направлениях.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны РФ за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 1308 украинских беспилотников. Пик атак пришелся на 11 и 15 февраля, когда было сбито 458 и 222 дрона соответственно.

Апти Алаудинов
ВСУ
Сумская область
разгром
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснила, почему стоит заключать брачный договор
Назван простой способ улучшить кровоток в мышцах во время тренировок
В ГД напомнили, как будет выглядеть реклама энергетиков весной
Названа полезная альтернатива классическим блинам на Масленицу
В Северной Корее почтили «героев Курской битвы»
Раскрыто неочевидное влияние йоги на здоровье
Олимпиада-2026. Расписание 16 февраля: шесть финалов, выступление россиян
Амурский тигр загрыз охотника в Приморском крае
Раскрыто отношение Трампа к ударам Израиля по Ирану
Врач рассказала о противопоказаниях к употреблению блинов
Киев обвинили в массовых политических репрессиях
Ряду категорий россиян станет доступна еще одна льгота в сфере ЖКХ
Преподаватель объяснила, как правильно повторять материал перед ЕГЭ
Отказ отдать медаль ОИ-2014, уход из большого спорта: как живет Шипулин
Перечислены регионы России со средним доходом выше 100 тыс. рублей
«Полк смерти» ВСУ разгромно покинул Сумскую область
Россиянам напомнили, о каких обстоятельства нужно сообщать военкоматам
Стало известно, как ВСУ скрывают присутствие наемников на передовой
Фонд Гейтса уличили в злых целях из-за «спасающих жизни» вакцин
Машина насмерть сбила 18-летнего велогонщика в Италии
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.