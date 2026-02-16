Подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, известного как «полк смерти», понесли критические потери в Сумской области и были вынуждены отступить, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости. По данным разведки, остатки батальона выведены для переформирования, так как утратили боеспособность.

Бойцы «Ахмата» и 15-го танкового полка группировки «Север» изолировали, а затем практически полностью уничтожили элитное подразделение ВСУ, на которое делало ставку украинское командование. Потери оказались столь серьезными, что командование приняло решение вывести выживших.

Остатки батальона вывели для того, чтобы переформировать, потому что дальше уже они были небоеспособны противостоять на этом участке, — сказал Алаудинов.

Российские силы продолжают планомерно уничтожать наиболее подготовленные резервы противника. Успехи армии России подтверждаются на различных направлениях.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны РФ за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 1308 украинских беспилотников. Пик атак пришелся на 11 и 15 февраля, когда было сбито 458 и 222 дрона соответственно.